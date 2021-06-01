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شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يرحب بولي العهد الكويتي أثناء استقباله في المطار: " نورت الرياض "

منذ ساعة
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شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يرحب بولي العهد الكويتي أثناء استقباله في المطار: " نورت الرياض "

الرياض (صدى):
‏خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأخيه ولي عهد الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحفاوة وترحيب في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال الأمير محمد بن سلمان لولي عهد الكويت:"نورت الرياض"، فيما انتشر الفيديو بمنصات التواصل على نطاق كبير.

وكانت هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة تلقاها سموه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل زيادة التنسيق بين دول التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
ولي عهد الكويت
السمو الشيخ مشعل الأحمد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12366
منذ 22 دقيقة
ذكاء ومبادرة واحتواء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12366
منذ دقيقة
عمق التأريخ يضرب بجذوره في الأرض

الكويت كانت أول محطات التأسيس

حكام الكويت وحكام الكويت من قبل وحكام السعودية من بعد هم، هم حكام ديرة واحدة وشعب واحد لا غير الله عليهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // بارك الله بمن زار وخفف ..
منور
طيب الي كتب الخبر ويش عرفه ان الولد كان يقراء الايه هذي دام انه مات
ابو محمد 😎 ✍️
سلسلووه وسحبلوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم اهل العيون المبقطه ... .. من اول يوم كانوا داخل سورهم وحنا مرتاحين من الأمراض وحتى تقليد الصناعات ، ويوم تنفسوا...
إبن سمومة
اللَّهمَّ إنَّ عبدكك فهد إبن عبدالله الشايع، في ذِمَّتِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ...

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