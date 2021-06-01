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انطلاق محفل الفروسية الثاني على درع مجموعة شركات صالح سعيد طيشان وأولاده بعد غداً الخميس

منذ يوم
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انطلاق محفل الفروسية الثاني على درع مجموعة شركات صالح سعيد طيشان وأولاده بعد غداً الخميس

عبدالله الغامدي (صدى):
ينطلق يوم الخميس القادم محفل الفروسية لسباق الخيل الثاني للعام الحالي على درع مجموعة شركات صالح سعيد طيشان وأولاده, ضمن فعاليات مهرجان صيف محافظة العقيق 42, وذلك بميدان فروسية العقيق بالباحة.

وينقسم السباق الذي يشهد مشاركة 44 جوادًا على مستوى المملكة إلى شوطين، الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1400 مترًا، ومقدار الجائزة 20 ألف ريال, فيما خصص الشوط الثاني مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر ثلاث سنوات فأعلى على مسافة 2000 مترًا, ومقدار الجائزة 20 ألف ريال.

وأشار رجل الأعمال الشيخ صالح بن سعيد بن طيشان إلى أنّ رياضة الفروسية تعدّ من أبرز الممارسات الرياضية الأصيلة، كونها تعتبر رمزًا للفروسية، والشجاعة، والقوة، حيث حرصت شركات صالح سعيد طيشان وأولاده على دعم هذه المسابقة والمشاركة في هذا المحفل بهدف إحياء هذه الرياضة، والحفاظ على استمرارها لتشجيع النشء على ممارستها والإقبال عليها.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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