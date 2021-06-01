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ما صدق خبر بالزواج
منذ 14 ساعة
2538
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12423
منذ 11 ساعة
ترى هذه غير من أول .. انت خابر
قبل من أول من قبل غير
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12423
منذ 11 ساعة
رومانسي غير .. لون الجدار وموديل غرفة النوم .. اللي يفكر صح يعيش
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128622
منذ 10 ساعات
يالك من مبذر ..
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أحدث التعليقات
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
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