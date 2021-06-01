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معارض بيلاروسي يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته

منذ 12 ساعة
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معارض بيلاروسي يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته

مينسك (صدى):
أقدم المعارض البيلاروسي، ستيبان لاتيبوف، على طعن نفسه بأداة تشبه القلم خلال محاكمته، الأمر الذي أسفر عن فقدانه للوعي.

وكان المعارض قد تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي بتهمة الاحتيال المهني لكونه نسق الاحتجاجات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، عبر مجموعة على تطبيق "تلغرام" وأقام ورشة لإنتاج رموز المعارضة وقاوم الشرطة أثناء اعتقاله.

وذكرت تقارير أن "لاتيبوف" أبلغ والده بأنه تم تهديده بمقاضاة أقاربه وعائلته إذا لم يقر بالتهمة الموجهة إليه، لذلك أقدم على طعن نفسه، وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

يذكر أن بيلاروسيا شهدت في العام الماضي احتجاجات ضد إعلان إعادة انتخاب "لوكاشنكو" لولاية خامسة في أغسطس بنسبة 80% من الأصوات.

طعن
انتخابات
محاكمة
إسعاف
بيلاروسيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128626
منذ 12 ساعة
قالوا // بارك الله بمن زار وخفف ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50179
منذ 5 ساعات
اوكي

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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