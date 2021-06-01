معارض بيلاروسي يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته

مينسك (صدى):
أقدم المعارض البيلاروسي، ستيبان لاتيبوف، على طعن نفسه بأداة تشبه القلم خلال محاكمته، الأمر الذي أسفر عن فقدانه للوعي.
وكان المعارض قد تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي بتهمة الاحتيال المهني لكونه نسق الاحتجاجات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، عبر مجموعة على تطبيق "تلغرام" وأقام ورشة لإنتاج رموز المعارضة وقاوم الشرطة أثناء اعتقاله.
وذكرت تقارير أن "لاتيبوف" أبلغ والده بأنه تم تهديده بمقاضاة أقاربه وعائلته إذا لم يقر بالتهمة الموجهة إليه، لذلك أقدم على طعن نفسه، وتم استدعاء سيارة الإسعاف.
يذكر أن بيلاروسيا شهدت في العام الماضي احتجاجات ضد إعلان إعادة انتخاب "لوكاشنكو" لولاية خامسة في أغسطس بنسبة 80% من الأصوات.