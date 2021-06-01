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بالصور.. ضبط شحنة كبتاجون مخبأة داخل مولدات كهربائية كانت في طريقها إلى المملكة

منذ 29 دقيقة
1640
بالصور.. ضبط شحنة كبتاجون مخبأة داخل مولدات كهربائية كانت في طريقها إلى المملكة

بيروت (صدى):
أحبطت السلطات اللبنانية،  تهريب شحنة من مخدر "الكبتاغون" قبل تهريبها باتجاه المملكة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب المخدرات والكبتاغون إلى المملكة ودول أخرى.

وكان زير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، أعلن الثلاثاء إحباط عملية تهريب لحبوب الكبتاغون باتجاه المملكة.

يذكر أن آخرها في شهر أبريل الماضي، حين أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة مُخبأة داخل ثمار فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

المملكة
لبنان
كبتاجون
شحنة مخدرات

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