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وزير الخارجية المصري الأسبق: الصدام مع أثيوبيا قادم

منذ 16 دقيقة
1464
وزير الخارجية المصري الأسبق: الصدام مع أثيوبيا قادم

القاهرة (صدى):
أكد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، أنه سيكون هناك رد فعل صادم مع أثيوبيا فيما يتعلق بقضية سد النهضة خاصة وأن قضايا المياه قضايا وجودية.

وقال "نبيل" خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "صدى البلد" المصرية: "لا أجد رد فعل إثيوبيًا يجنبنا الصدام، فقضايا المياه قضايا وجودية، وأمريكا لن يكون لها موقف حاسم في ملف سد النهضة".

وأوضح أيضًا أن الموقف الأثيوبي بالغ الخطورة نتيجة لضغط الوقت ورغبتها في أن تكون صاحبة الكلمة والأخيرة في ملف السد والتحكم في مساره.

وأضاف: "إذا لم يتم الوصول لتفاوض جاد ستكون المواجهة هي الحل، فلا أرى فرصًا كثيرة للتغير في الموقف الإثيوبي ولكن مصر تتحرك سياسياً بنشاط خاصة على المستوى السياسي".

أمريكا
سد النهضة
وزير الخارجية المصري
أثيوبيا
السفير نبيل فهمي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // بارك الله بمن زار وخفف ..
منور
طيب الي كتب الخبر ويش عرفه ان الولد كان يقراء الايه هذي دام انه مات
ابو محمد 😎 ✍️
سلسلووه وسحبلوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم اهل العيون المبقطه ... .. من اول يوم كانوا داخل سورهم وحنا مرتاحين من الأمراض وحتى تقليد الصناعات ، ويوم تنفسوا...
إبن سمومة
اللَّهمَّ إنَّ عبدكك فهد إبن عبدالله الشايع، في ذِمَّتِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ...

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