وزير الخارجية المصري الأسبق: الصدام مع أثيوبيا قادم

القاهرة (صدى):
أكد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، أنه سيكون هناك رد فعل صادم مع أثيوبيا فيما يتعلق بقضية سد النهضة خاصة وأن قضايا المياه قضايا وجودية.
وقال "نبيل" خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "صدى البلد" المصرية: "لا أجد رد فعل إثيوبيًا يجنبنا الصدام، فقضايا المياه قضايا وجودية، وأمريكا لن يكون لها موقف حاسم في ملف سد النهضة".
وأوضح أيضًا أن الموقف الأثيوبي بالغ الخطورة نتيجة لضغط الوقت ورغبتها في أن تكون صاحبة الكلمة والأخيرة في ملف السد والتحكم في مساره.
وأضاف: "إذا لم يتم الوصول لتفاوض جاد ستكون المواجهة هي الحل، فلا أرى فرصًا كثيرة للتغير في الموقف الإثيوبي ولكن مصر تتحرك سياسياً بنشاط خاصة على المستوى السياسي".