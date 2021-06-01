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التحقيق في ظهور أول حالة بسلالة H10N3 بالصين

منذ 14 ساعة
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التحقيق في ظهور أول حالة بسلالة H10N3 بالصين

واشنطن (صدى):
أوضح البيت الأبيض، أن مراكز مكافحة الأمراض واتقائها CDC بدأ في تتبع أول حالة بشرية تصاب بسلالة H10N3 من إنفلونزا الطيور.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تروج الولايات المتحدة لنظرية أن يكون فيروس كورونا "كوفيد-19" قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وسجلت الصين، اليوم، أول إصابة بشرية بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور لرجل يبلغ من العمر 41 عاما من إقليم جيانغسو.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 أبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، فيما تأكدت إصابته بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور في 28 مايو.

وتابعت أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، مشيرة إلى أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

الصين
إنفلونزا الطيور
مختبر
مدينة ووهان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 12 ساعة
اشتغلونا

بخفاش وبدجاجة ونقاش مهم حول بق الفراش .. اتمنى من وزارة الصحة أخذ عينات عشوائية من فراش الفنادق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 12 ساعة
منع الأثاث القماش
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 11 ساعة
واستبدال المحتوى بالجلد فقط.. حتى يسهل تعقيمه
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3748
منذ 11 ساعة
قصوا الصين من الكرة الارضية وحملوها لأي كوكب وفكوا نفسكم من شرها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128622
منذ 10 ساعات
الله يكفينا شرهم اهل العيون المبقطه ...

.. من اول يوم كانوا داخل سورهم وحنا مرتاحين من الأمراض وحتى تقليد الصناعات ، ويوم تنفسوا خارج الصين انبعثت منه الروائح الكريهه وتفشت الأمراض ..

.. الله يخدم عليهم داخل سورهم ويفكنا من شرورهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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