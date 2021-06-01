التحقيق في ظهور أول حالة بسلالة H10N3 بالصين

واشنطن (صدى):
أوضح البيت الأبيض، أن مراكز مكافحة الأمراض واتقائها CDC بدأ في تتبع أول حالة بشرية تصاب بسلالة H10N3 من إنفلونزا الطيور.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تروج الولايات المتحدة لنظرية أن يكون فيروس كورونا "كوفيد-19" قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.
وسجلت الصين، اليوم، أول إصابة بشرية بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور لرجل يبلغ من العمر 41 عاما من إقليم جيانغسو.
وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 أبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، فيما تأكدت إصابته بسلالة (إتش10إن3) من إنفلونزا الطيور في 28 مايو.
وتابعت أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، مشيرة إلى أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.