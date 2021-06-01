" الزهراني " من تجمع مكة المكرمة الصحي، يحصل على جائزة التميز في اليوم العالمي لمكافحة التبغ من منظمة الصحة العالمية

حسين العلي (صدى):
في إنجاز جديد على المستوى العالمي، حصل د/علي حماد السني الزهراني، استشاري طب الأسرة ومدير ادارة تعزيز الصحة وبرنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة على جائزة التميّز على مستوى منظمة الصحة العالمية EMRO الشرق الأوسط2021.
حيث بارك مدير عام منظمة الصحة العالمية للفائزين بجائزة المنظمة عبر حسابة على تويتر تقديراً لجهودهم الاستثنائية، وكان برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة قد قام بمبادرات نوعية للإقلاع عن التدخين خلال فترة الجائحة وذلك وذلك من خلال "العيادة الافتراضية لمكافحة التدخين بالتجمع الصحي" التي بلغ عدد المسجلين فيها (670) وتخدم جميع مناطق المملكة من خلال تخصيص وسائل التواصل الرقمية لخدمة المُستفيدين عن بُعد، وبدأت بحمد الله النتائج الإيجابية للمبادرة تتوالى.
وتفعيلا لخطط التوعية الصحية الخاصة بمشروع التحول المؤسسي قام برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل اليوم العالمي لمكافحة التبغ وذلك من خلال تدشين العيادات الافتراضية للإقلاع عن التدخين في مستشفى الملك عبد العزيز وتضمن الحفل تكريم المُقلعين عن التدخين تحفيزاً للمنظمين للبرنامج.