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" الزهراني " من تجمع مكة المكرمة الصحي، يحصل على جائزة التميز في اليوم العالمي لمكافحة التبغ من منظمة الصحة العالمية

منذ يوم
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" الزهراني " من تجمع مكة المكرمة الصحي، يحصل على جائزة التميز في اليوم العالمي لمكافحة التبغ من منظمة الصحة العالمية

حسين العلي (صدى):
في إنجاز جديد على المستوى العالمي، حصل د/علي حماد السني الزهراني، استشاري طب الأسرة ومدير ادارة تعزيز الصحة وبرنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة على جائزة التميّز على مستوى منظمة الصحة العالمية EMRO الشرق الأوسط2021.

حيث بارك مدير عام منظمة الصحة العالمية للفائزين بجائزة المنظمة عبر حسابة على تويتر تقديراً لجهودهم الاستثنائية، وكان برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة قد قام بمبادرات نوعية للإقلاع عن التدخين خلال فترة الجائحة وذلك وذلك من خلال "العيادة الافتراضية لمكافحة التدخين بالتجمع الصحي" التي بلغ عدد المسجلين فيها (670) وتخدم جميع مناطق المملكة من خلال تخصيص وسائل التواصل الرقمية لخدمة المُستفيدين عن بُعد، وبدأت بحمد الله النتائج الإيجابية للمبادرة تتوالى.

وتفعيلا لخطط التوعية الصحية الخاصة بمشروع التحول المؤسسي قام برنامج مكافحة التدخين بالتجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل اليوم العالمي لمكافحة التبغ وذلك من خلال تدشين العيادات الافتراضية للإقلاع عن التدخين في مستشفى الملك عبد العزيز وتضمن الحفل تكريم المُقلعين عن التدخين تحفيزاً للمنظمين للبرنامج.

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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