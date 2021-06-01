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رايقه مع الحلال
منذ 15 ساعة
2084
2
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12423
منذ 10 ساعات
يا مال المندي Al-MANDI
ابو عمار
عدد التعليقات : 50179
منذ ساعتين
اوكي
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أحدث التعليقات
أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
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