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محافظ المجاردة يستقبل مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير

منذ يوم
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محافظ المجاردة يستقبل مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير

عسير (صدى):
استقبل محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بمكتبه بمحافظة المجاردة سعادة مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير ومديرعام فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة عسير الأستاذ ظافر بن عبدالله الشهري حيث تم مناقشة وضع عقارات الدولة ومبانيها بالمحافظة وزيارة لجنة إزالة التعديات بالمحافظة ومناقشة بعض المواضيع المتعلقة باللجنة

وكان ذلك بحضور الأستاذ شبيلي بن سليمان الربعي مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة المجاردة والأستاذ عبدالله بن معيض الشهري رئيس لجنة إزالة التعديات بالمجاردة وقد قدم محافظ المجاردة شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة عسير على هذه الزيارة والاهتمام بكافة محافظات المنطقة في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير - حفظه الله- .

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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