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سجن برازيلي تحرش بفتاة مصرية

منذ 15 ساعة
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سجن برازيلي تحرش بفتاة مصرية

القاهرة (صدى):
أثارت واقعة تحرش سائح برازيلي لفظيا ببائعة مصرية داخل محل عملها ضجة واسعةحيث وجه له كلمات بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية أثناء عرضها ورق بردي عليه رودو فعل غاضبة على المستوى الدولي خاصة في مصر والبرازيل بعدما نشر السائخ فيديو التحرش والذي تضمن عبارات وألفاظ جنسية فاضحة مستغلا عدم معرفة البائعة بلهجته البرتغالية.

وبعد انتقاد المتابعين للطبيب البرازيلى وانتشار الهاشتاقات التي طالبت بمحاسبته وملاحقته قضائيا، علق بأن الفيديو كان بمثابة "دعابة وهزار" ولا يقصد الإهانة أو التحرش بالفتاة، وأن السبب وراء كل هذا ما هو إلا سوء تفاهم وقدم اعتذاره عن الفيديو الذي سارع بحذفه بعد تخطيه مليون مشاهدة خلال ساعات محدودة إلا أن ذلك لم يجعله يفلت من العقاب.

السلطات المصرية تحركت بشكل سريع بمجرد رصد الفيديو وألقت القبض على السائح قبل هروبه حيث الذي غادر مدينة الأقصر صباح 30 مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة -وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها- في محاولةٍ منه للفرار وتم إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت له تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم.

التحرش
الأقصر
بائعة مصرية
سائح برازيلي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 12 ساعة
مزود/مكثر أكل الفول والطعمية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 10 ساعات
رغم إن زوجته حمامة السلام العربي الإسرائيلي
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50179
منذ 3 ساعات
لعنة الله عليه الاهبل

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أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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