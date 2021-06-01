نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنيء الهلال بتتويجه بطلاً لدوري المحترفين

منذ ساعة
1664
رئيس الاتحاد الآسيوي يهنيء الهلال بتتويجه بطلاً لدوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
تلقى رئيس اتحاد الكرة  ياسر بن حسن المسحل، رسالة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجه من خلالها تهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالته أن هذا الإنجاز يجسد العطاء السخي لنادي الهلال طوال الموسم، كما يعكس روح التفاني التي ميزت أداء الفريق وصولًا إلى تحقيق اللقب الكبير.

وعبر رئيس الاتحاد الاسيوي في ختام رسالته عن تمنياته لرئيس الاتحاد السعودي بالتوفيق في خدمة منظومة كرة القدم في المملكة.

نادي الهلال
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي
ياسر بن حسن المسحل
سلمان بن إبراهيم آل خليفة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ترى هذه غير من أول .. انت خابر قبل من أول من قبل غير
د محمد ماجد بخش
واستبدال المحتوى بالجلد فقط.. حتى يسهل تعقيمه
خالد
الاهبل الفيفا والاتحاد الاسيوي وكذلك رقم البطولات كلها للزعيم ولكن العجوز المتصابي ابو ميك اب مريض نفسيا على كلام احد اقاربه وتلاحظون هذا بحركاته...
د محمد ماجد بخش
وعد وعهد لك يا فهد .. الله يرحم الفهدين وكل أحد وحد الواحد الأحد
د محمد ماجد بخش
فاختيار التفكير الإيجابي هو بداية لخطوة إيجابية لمواجهة تحديات وظروف الحياة بكل واقعية ومنطقية ، والتفاؤل بمستقبل جميل ومشرق، فالتفكير الإيجابي يجعل الإنسان هادئا...

أخر الأخبار

شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يرحب بولي العهد الكويتي أثناء استقباله في المطار: " نورت الرياض "
شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يرحب بولي العهد الكويتي أثناء استقباله في المطار: " نورت الرياض "
منذ 6 دقائق 1195
" المرور " يضبط قائدة مركبة مخالف للأنظمة المرورية
" المرور " يضبط قائدة مركبة مخالف للأنظمة المرورية
منذ 20 دقيقة 1447
ما صدق خبر بالزواج
ما صدق خبر بالزواج
منذ 26 دقيقة 322
شكل الحر مأثر عليه
شكل الحر مأثر عليه
منذ 26 دقيقة 372
طالب يشرح وضع قاعة الاختبارات في جامعة في مصر
طالب يشرح وضع قاعة الاختبارات في جامعة في مصر
منذ 26 دقيقة 297
بالصور.. ضبط شحنة كبتاجون مخبأة داخل مولدات كهربائية كانت في طريقها إلى المملكة
بالصور.. ضبط شحنة كبتاجون مخبأة داخل مولدات كهربائية كانت في طريقها إلى المملكة
منذ 29 دقيقة 1632
"الإسكان" تدعو ملاك الأراضي البيضاء لسرعة تسجيلها إلكترونيًا قبل 21 يونيو
"الإسكان" تدعو ملاك الأراضي البيضاء لسرعة تسجيلها إلكترونيًا قبل 21 يونيو
منذ 35 دقيقة 1644
التفكير الإيجابي
التفكير الإيجابي
منذ 46 دقيقة 286
التحقيق في ظهور أول حالة بسلالة H10N3 بالصين
التحقيق في ظهور أول حالة بسلالة H10N3 بالصين
منذ 51 دقيقة 377
" الصحة العامة " : على جميع القادمين إلى المملكة تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بكورونا
" الصحة العامة " : على جميع القادمين إلى المملكة تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بكورونا
منذ 52 دقيقة 1493