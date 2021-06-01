رئيس الاتحاد الآسيوي يهنيء الهلال بتتويجه بطلاً لدوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
تلقى رئيس اتحاد الكرة ياسر بن حسن المسحل، رسالة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وجه من خلالها تهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في رسالته أن هذا الإنجاز يجسد العطاء السخي لنادي الهلال طوال الموسم، كما يعكس روح التفاني التي ميزت أداء الفريق وصولًا إلى تحقيق اللقب الكبير.
وعبر رئيس الاتحاد الاسيوي في ختام رسالته عن تمنياته لرئيس الاتحاد السعودي بالتوفيق في خدمة منظومة كرة القدم في المملكة.