الأردن تعفي القادمين من السعودية عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص PCR داخلها

عمان (صدى):
كشف عادل البلبيسي، الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عن إعفاء المسافرين القادمين من عدة دول إلى الأردن أبرزهم السعودية عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن.
وأوضح "البليسي" وفقًا لموقع "العربية" أنه سيتم الاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم من البلد القادمين منه، بجانب شهادة تطعيم بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، والتسجيل في منصة (visit Jordan).
وعن الدول التي يشملها القرار والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء فهى:
"السعودية، عُمان، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا".