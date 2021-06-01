غانم القحطاني يودع محبي الرياضة السعودية

ماجد محمد (صدى):
ودع الأستاذ غانم القحطاني، مدير قناة الرياضة السعودية، محبي ومتابعي القناة بكلمات مؤثرة.
وقال "القحطاني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نحمد الله على نهاية الموسم الرياضي بنجاح في ظل ظروف كورونا".
وأضاف: "نستودعكم الله في أجازة طويلة لظروف خاصة بي ونتمنى النجاح والتوفيق للرياضة السعودية الفترة القادمة بإذن الله".
وتفاعل عدد من الإعلاميين مع كلمات "القحطاني"، أبرزهم الإعلامي حسن الصبحان والملقب بـ "ملك التوقعات" قائلاً: "كفيت ووفيت أبدعت فامتعت فكنت حيادي مع جميع الأندية.. القنوات الرياضية في أمان تحت إشرافك".
فيما قال الإعلامي حسن عبدالقادر تعليقًا على تغريدة "القحطاني": "جهد كبير وواضح للجميع.. بارك الله في جهودكم جميعًا.. نلتقي على خير بإذن الله".