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بالفيديو والصور.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد

منذ 32 دقيقة
1643
بالفيديو والصور.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد

الرياض (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور سفير الكويت في المملكة، الشيخ على الخالد الجابر الصباح.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة تلقاها سموه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل زيادة التنسيق بين دول التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

يذكر أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة تعد الزيارة الأولى له منذ تولي ولاية العهد في أكتوبر الماضي.

 

المملكة
الكويت
الأمير محمد بن سلمان
ولي عهد الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12343
منذ 6 دقائق
محمد بن سلمان بقيادة سلمان رأس حالنا ورأس مالنا وزعيم في دارنا دار بيت العرب ونفيس رجالنا وعالي قدرنا وأمرنا وما لنا عنه غنى وناظر حالنا ومحقق بحول الله حلمنا وشاغل أعدائنا وحامي بعد الله بجيش أبطالنا ديارنا ولا جاء في الأخبار تدلل ناظري وتهلل خاطري وقلت السنع للمدلهمات هو محمد بن سلمان حياه الله وبياه ومن عونه أعطاه وسدد له خطاه في ظل رعاية من في القلب محياه والدنا وقائدنا سلمان له من الحب مداه

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
د محمد ماجد بخش
رايح يتبول .اكرمكم الله . من وجهه واضح
د محمد ماجد بخش
يمقن هروب وعودة !
د محمد ماجد بخش
محمد بن سلمان بقيادة سلمان رأس حالنا ورأس مالنا وزعيم في دارنا دار بيت العرب ونفيس رجالنا وعالي قدرنا وأمرنا وما لنا عنه غنى...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
نسأل الله السلامة

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