تدريب كلاب خاصة للكشف عن فيروس كورونا

وكالات (صدى):
بدأ تدريب الكلاب حاليًا من أجل الكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث أفاد العلماء أن الكلاب البوليسية يمكن أن تساهم فى الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
تدريب الكلاب لاكتشاف " كورونا "
وعن آلية تنفيذ ذلك، يتم الآن تدريب الكلاب من أجل التعرف على الرائحة المميزة التى ينتجها الأشخاص المصابون بـ "كورونا"، والتى لا يمكن أن يشمها الإنسان.
وأكد العلماء أن الاستعانة بالكلاب في هذه المهمة الخاصة بفيروس كورونا قد يكون هذا مفيدًا للفحص فى المطارات أو المناسبات الجماعية.
الكلبة " أنجل " واكتشافها الفيروس
تعتبر الكلبة " أنجل " وهى تايلاندية الجنسية، من أبرز الكلاب التي تميزت فى عملها إلى الحد الذى وصفتها فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها " أنثى ممتازة " .
وتمكنت " أنجل " من التعرف بأنفها الحساس على رائحة الكرة القطنية وهى فى حجم كرة التنس والتى لا تختلف عن رائحة " كوفيد -19 ".
يذكر أن الكلاب تمتلك ما يصل إلى 100 ألف مرة ضعف قدرة الشم لدى البشر، وقد استخدمت منذ فترة طويلة لشم المخدرات والمتفجرات في جرائم تهريب المخدرات.