نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تدريب كلاب خاصة للكشف عن فيروس كورونا

منذ 15 ساعة
851
2
تدريب كلاب خاصة للكشف عن فيروس كورونا

وكالات (صدى):
بدأ تدريب الكلاب حاليًا من أجل الكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث أفاد العلماء أن الكلاب البوليسية يمكن أن تساهم فى الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

تدريب الكلاب لاكتشاف " كورونا "

وعن آلية تنفيذ ذلك، يتم الآن تدريب الكلاب من أجل التعرف على الرائحة المميزة التى ينتجها الأشخاص المصابون بـ "كورونا"، والتى لا يمكن أن يشمها الإنسان.

وأكد العلماء أن الاستعانة بالكلاب في هذه المهمة الخاصة بفيروس كورونا قد يكون هذا مفيدًا للفحص فى المطارات أو المناسبات الجماعية.

الكلبة " أنجل " واكتشافها الفيروس

تعتبر الكلبة " أنجل " وهى تايلاندية الجنسية، من أبرز الكلاب التي تميزت فى عملها إلى الحد الذى وصفتها فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها " أنثى ممتازة " .

وتمكنت " أنجل " من التعرف بأنفها الحساس على رائحة الكرة القطنية وهى فى حجم كرة التنس والتى لا تختلف عن رائحة " كوفيد -19 ".

يذكر أن الكلاب تمتلك ما يصل إلى 100 ألف مرة ضعف قدرة الشم لدى البشر، وقد استخدمت منذ فترة طويلة لشم المخدرات والمتفجرات في جرائم تهريب المخدرات.

المخدرات
المتفجرات
الكلاب البوليسية
فيروس كورونا
كوفيد-19

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12423
منذ 15 ساعة
خشم الكلب معجزة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128626
منذ 11 ساعة
كلاب تربي كلاب وتشمشم كلاااب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو كنان
قرار حكيم ولكن الاتحاد حتى الآن لم يحقق بطولة واحدة، وضيع على نفسه فرص عديدة منها الدوري وكأس الملك ويخشى عليه خصم نقاط الموسم...
العالمي
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( ومنهم من لعب البلوت مع ابن زنان )
لاتعليق الصوره معبره وايضا بعض الحكام طلعوا يعبون بلوت مع ابن زنان والمعني فى بطن الشاعر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

أخر الأخبار

سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
سيدة تطلب الخلع من زوجها لأكله السمك باستمرار
منذ 3 دقائق 86
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن القصر
منذ 32 دقيقة 1711
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
خبراء يحذرون من تكرار غسل محرك السيارة ويوضحون السبب
منذ 38 دقيقة 1513
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
بالفيديو.. مدير عام صندوق النفقة توضح طرق إثبات أن "المُنفق مُماطل"
منذ 43 دقيقة 1698
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
6 أطعمة تساعد في السيطرة على الألم
منذ ساعة 1458
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
رجل إطفاء ينهي حياة زميله بالرصاص وينتحر
منذ ساعة 852
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
الاتصالات السعودية توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 2197
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
بالفيديو.. أم وابنتها تحتفلان معا بتخرجهما من جامعة شقراء
منذ ساعة 2961
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
“برنت” قرب 71 دولارًا بعد قرار “أوبك+”
منذ ساعة 1967
أردوغان يتودد لأمريكا: تخاطر بخسارة صديق قيّم
أردوغان يتودد لأمريكا: تخاطر بخسارة صديق قيّم
منذ ساعة 1771