نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال

منذ 48 دقيقة
1537
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مخالفات وغرامات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء، موضحة أنه يتم ضبط المخالفين، وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات طبقاً لنظام البيئة.

وأشارت إلى أن غرامة عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال عن كل إشعار يقدم من المركز، وذلك حسب أهمية البيانات وحجمها والمنطقة المتأثرة.

وأوضحت أن غرامة عدم الاحتفاظ ببيانات الرصد للمدة المحددة 5 آلاف ريال عن كل سنة، كما أن عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها يعرض المخالف لغرامة من 5 إلى 10 آلاف ريال عن كل إشعار وذلك حسب مستوى التجاوز وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة، كما حددت اللائحة غرامة عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء من 2000 إلى 30 ألف ريال لكل اشتراط.

وأبانت أن عدم التقيد بضوابط واشتراطات نمذجة مستويات الضوضاء وتبيان النتائج على الخرائط غرامته من 2000 إلى 10 آلاف ريال، وذلك حسب مستوى الضوضاء والأثر البيئي وأهمية ومساحة المنطقة المتأثرة، كما أن عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز غرامته من ألف إلى 20 ألف ريال عن كل يوم تأخير.

وحول عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء فعقوبته الغرامة من 5 إلى 20 ألفاً لكل اشتراط، كما حددت اللائحة غرامة عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بهما بـ (5 - 20) ألف ريال لكل تقرير.

 

مخالفات
وزارة البيئة والمياه والزراعة
غرامات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
افضل جهاز جوال بعد تجربتي للعديد من الماركات
د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
ارحب ارحب

أخر الأخبار

بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد
بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد
منذ دقيقة 1015
الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
منذ 4 دقائق 1091
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
منذ 6 دقائق 1093
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
منذ 8 دقائق 143
مغربية معصبه من زوجها
مغربية معصبه من زوجها
منذ 18 دقيقة 252
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
منذ 18 دقيقة 231
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
منذ 18 دقيقة 255
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
منذ 36 دقيقة 1856
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
منذ 48 دقيقة 1537
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
منذ ساعة 1763