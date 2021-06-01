شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة

ماجد محمد (صدى):
أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، فرحته بتتويج فريقه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وغرد غوميز على حسابه بموقع "تويتر" بفيديو لأسد ضخم يعتلي قمة جبل في أحد المناطق البرية، ويجلس فوقها بشموخ.
وعلق اللاعب على المقطع وكتب : "لقد خسرت بعض المعارك ولكن في النهاية فزت بالحرب! كلما كان الخصم أكبر ، كان النصر أكثر تقديرًا".
وأشار محترف الهلال في تغريدته إلى الحساب الرسمي لنادي النصر، في إشارة منه أن الأخير كان هو الخصم القوي الذي نافس فريقه على الدوري.
يذكر أن فريق الهلال توج، أول أمس، بطلا لدوري المحترفين بعد فوزه على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما حصد "غوميز" لقب هداف الدوري.
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