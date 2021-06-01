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جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة السودة للتطوير

منذ 11 ساعة
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جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة السودة للتطوير

الطائف (صدى):
زار وفد من جامعة الملك خالد برئاسة وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي مساء أمس الاثنين "شركة السودة للتطوير".

وقد التقى الوفد الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني وعددًا من منسوبي الشركة، وخلال الزيارة استعرض المهندس حسام الدين المدني عرضًا مرئيًّا عن مشاريع "شركة السودة للتطوير" ومجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، والتي تهدف إلى بناء وتطوير البنية التحتية لتصبح السودة وجهة جبلية سياحية عالمية.

تلا ذلك عرض مرئي للجامعة تناول طرح الفرص الاستثمارية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، كما ناقش الوفد سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات.

إلى ذلك أوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن الزيارة تأتي انطلاقًا من مسؤوليات الجامعة حيث تسعى إلى تبادل الخبرات وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بما يحقق الأهداف المرسومة وتطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وبما يسهم في تطوير العمل وتحقيق الأهداف بأعلى مستويات الأداء، منوهًا بأن هذه الزيارة سوف تكون انطلاقة لتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية للتطوير والتسويق والمشرف على وحدة التسويق الدكتور أحمد آل سامة، والمشرف على إدارة الاتفاقيات والشراكات الدكتور ياسر البناوي.

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رااايق
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