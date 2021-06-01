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الاتحاد يجدد عقده رسميًا مع "كاريلي" وتركي آل الشيخ: تصرف حكيم

منذ 28 دقيقة
1660
الاتحاد يجدد عقده رسميًا مع "كاريلي" وتركي آل الشيخ: تصرف حكيم

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي الاتحاد عن تجدید عقد مدرب الفريق فابيو كاريلي لمدة عام، وذلك برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي.

وتمت مراسم توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.

كما وقع العقد الجديد مع المدرب ظهر اليوم الرئيس التنفيذي للنادي عبدالوهاب عابد.

وتمنی مجلس الإدارة التوفيق للمدرب في المرحلة المقبلة مع كافة أعضاء الفريق لتحقيق النتائج المنشودة مع الفريق.

ووثقت بعض الصور التي نشرها النادي توقيع العقد الجديد بين "كاريلي" ونادي الاتحاد.

وحقق الفريق مع "كاريلي" بعض الإنجازات مثل التأهل إلى نهائي البطولة العربية والفوز بمقعد آسيوي في الموسم المقبل.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس لجنة الترفيه، على تجديد النادي لعقده مع "كاريلي" قائلاً: "تصرف حكيم".

 

 

كرة القدم
نادي الاتحاد
تركي آل الشيخ
فابيو كاريلي
نهائي البطولة العربي

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د محمد ماجد بخش
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¥ ولد نجد ¥
الله المستعان

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