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أمير مكة يستقبل اللواء محمد البسامي بعد تعيينه قائدا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

منذ 25 دقيقة
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أمير مكة يستقبل اللواء محمد البسامي بعد تعيينه قائدا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

مكة المكرمة (صدى):
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المُعين حديثًا اللواء محمد البسامي بحضور مساعده العميد فواز المتيهي.

وهنّأ سموّه اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

وكان وزير الداخلية قرر تعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام، واللواء سلمان بن معيوض الجميعي مديرًا للإدارة العامة للمرور، والعميد الدكتور فواز بن عبدالواحد المتيهي نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.

اللواء محمد البسامي
العميد فواز المتيهي
أمن الحج والعمرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12329
منذ 3 دقائق
الأبوية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال رئيس الجامعة في آخر لقاء قبل الطرد موضوعك عند الجهات المختصة .. لا داعي لتفاصيل حوارنا وأهلا وسهلا باحب الجهات إلى قلبي وعقلي...
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حبظلم الاثول
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¥ ولد نجد ¥
الله المستعان

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