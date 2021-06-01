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بالصور .. نقل مواطن مصاب بكورونا من الأردن إلى المملكة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد

منذ 55 دقيقة
1615
بالصور .. نقل مواطن مصاب بكورونا من الأردن إلى المملكة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد

الرياض (صدى):
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن مصاب بكورونا من الأردن إلى المملكة.

وجاء ذلك بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة، حيث كان المواطن يعاني من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وتطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO ) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر من ( 75 ) حالة مصابة بفايروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس.

 

الأردن
المملكة
ولي العهد
الصحة
كورونا
الأمير محمد بن سلمان
فيروس كورونا

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¥ ولد نجد ¥
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