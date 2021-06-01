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رئيس برشلونة: كومان سيستمر في منصبه الموسم المقبل

منذ ساعة
1523
رئيس برشلونة: كومان سيستمر في منصبه الموسم المقبل

وكالات (صدى):
قال خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، إن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريقه، سيستمر في منصبه الموسم المقبل.

وأوضح لابورتا بشأن مستقبل كومان: "خسارة الليجا ستكون لها عواقب، سيكون هناك المزيد من التعاقدات لتحسين الفريق الاول، الاسبوع المقبل سيكون هناك أخبار".

ولفت: "نحن في محادثات مع كومان، أشعر براحة كبيرة معه، كانت هناك سلسلة من الملاحظات التي أردت توضيحها له، نتيجة هذه المحادثات ستقودنا إلى الحل".

وتابع: "نحن في فترة تفكير، ولا أستطيع أن أقول كل الأشياء"، مشيرا: "الآن أرى أن كومان أقرب إلى البقاء من المغادرة، أنا متأكد من أن الفريق سيتحسن مع كومان".

 

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¥ ولد نجد ¥
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