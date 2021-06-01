تفاصيل جريمة الأب ناحر ابنه في جازان

جازان (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حكم القتـل “حد الغيلة” في مواطن قَتل ابنه البالغ من العمر عشر سنوات، بعد استدراجه إلى مكان مهجور، ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته في منطقة جازان.
ووقعت الجريمة عندما عقد الجاني، البالغ من العمر 40 عاما، العزم على قَتل نجله وابنته فتوجه إلى مدرسة ابنته لاصطحابها معه لكن مديرة المدرسة رفضت ذلك، فتوجه إلى مدرسة نجله "عبدالله"، واقتاده إلى مسرح الجريمة المتمثل في أحد الأحواش قرب إسكان الأمير سلطان الخيري بمحافظة أحد المسارحة.
واعترف الجاني خلال التحقيقات أنه أثناء سيره مع نجله كان يردد على مسمعه “وجاءت سكرة الموت بالحق”، مبينا أن الطفل لم يفهم تلك العبارات، ودخلا الحوش المهجور ثم أخرج السكين الذي كان يخفيه في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره.