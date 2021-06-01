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تفاصيل جريمة الأب ناحر ابنه في جازان

منذ ساعة
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تفاصيل جريمة الأب ناحر ابنه في جازان

جازان (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حكم القتـل “حد الغيلة” في مواطن قَتل ابنه البالغ من العمر عشر سنوات، بعد استدراجه إلى مكان مهجور، ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته في منطقة جازان.

ووقعت الجريمة عندما عقد الجاني، البالغ من العمر 40 عاما، العزم على قَتل نجله وابنته فتوجه إلى مدرسة ابنته لاصطحابها معه لكن مديرة المدرسة رفضت ذلك، فتوجه إلى مدرسة نجله "عبدالله"، واقتاده إلى مسرح الجريمة المتمثل في أحد الأحواش قرب إسكان الأمير سلطان الخيري بمحافظة أحد المسارحة.

واعترف الجاني خلال التحقيقات أنه أثناء سيره مع نجله كان يردد على مسمعه “وجاءت سكرة الموت بالحق”، مبينا أن الطفل لم يفهم تلك العبارات، ودخلا الحوش المهجور ثم أخرج السكين الذي كان يخفيه في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره.

 

وزارة الداخلية
جازان
خلع
جرائم قتل
الاب ناحر ابنه بجازان

التعليقات

بسم الله
بسم الله عدد التعليقات : 1106
منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128590
منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5062
منذ دقيقتين
الله المستعان
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 89
منذ دقيقة
سكران ابوه ملكه الجن وعفاريب عنده طقوس ذبح ونحر البشر يتعامل مع السحره الله لايرحمك الى جهنم ايها السكران قبحك الله

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قال رئيس الجامعة في آخر لقاء قبل الطرد موضوعك عند الجهات المختصة .. لا داعي لتفاصيل حوارنا وأهلا وسهلا باحب الجهات إلى قلبي وعقلي...
د محمد ماجد بخش
أوراقي كلها ضعيفة مالم تأخذ حقها .. بمعنى أبحاثي تبقى مضطهدة وان قلت نتحاور قالوا مريض نفسي ..
د محمد ماجد بخش
والدي عند عمله في الجوازات تحطمت عظامه 3 مرات في حوادث المواصلات وفي كل مرة يعود العمل حتى آخر خروج له رابع من الوظيفة...
حبظلم الاثول
سكران ابوه ملكه الجن وعفاريب عنده طقوس ذبح ونحر البشر يتعامل مع السحره الله لايرحمك الى جهنم ايها السكران قبحك الله
¥ ولد نجد ¥
الله المستعان

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