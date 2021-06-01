سمو أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حالياً. ، ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله - . من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيداً سموه بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثمارياً وتنموياً. وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال خصوصاً في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيداً سموه بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة والتي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الاعمال وفق رؤية المملكة .. من جانبه أعرب معالي الدكتور القصبي عن شكره لسموه على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام، مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات. حضر الاستقبال معالي نائبة وزير التجارة معالي الدكتورة ايمان المطيري ومعالي مساعد وزير التجارة بدر الهداب ووكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة .