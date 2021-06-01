نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمو أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف

منذ 11 ساعة
1225
سمو أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حالياً. ، ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله - . من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيداً سموه بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثمارياً وتنموياً. وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال خصوصاً في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيداً سموه بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة والتي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الاعمال وفق رؤية المملكة .. من جانبه أعرب معالي الدكتور القصبي عن شكره لسموه على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام، مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهاً بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات. حضر الاستقبال معالي نائبة وزير التجارة معالي الدكتورة ايمان المطيري ومعالي مساعد وزير التجارة بدر الهداب ووكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
افضل جهاز جوال بعد تجربتي للعديد من الماركات
د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
ارحب ارحب

أخر الأخبار

الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
منذ 3 دقائق 1037
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
منذ 5 دقائق 1056
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
منذ 7 دقائق 130
مغربية معصبه من زوجها
مغربية معصبه من زوجها
منذ 16 دقيقة 238
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
منذ 17 دقيقة 221
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
منذ 17 دقيقة 248
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
منذ 35 دقيقة 1825
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
منذ 46 دقيقة 1535
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
منذ ساعة 1760
موظفة في موقف لا تحسد عليه
موظفة في موقف لا تحسد عليه
منذ ساعة 403