طريقة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية آليا

الرياض (صدى):
أوضحت الجوازات طريقة خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة أبشر.
ونشرت الجوازات إنفوجراف أوضحت خلاله ان هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب "تسجيل هروب" آليا.
وأشارت إلى أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب : "أن تكون الإقامة سارية المفعول ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول ".
وتابعت: "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ وأن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدره للعامل ".
وأضافت: "إذا تجاوز 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة. "