تطبيق حسم النقاط على الاتحاد الموسم المقبل

طلال الغامدي (صدى):
أوضح مصدر مطلع في اتحاد الكرة أن تهديد لجنة الانضباط بحسم 6 نقاط من رصيد نادي الاتحاد بعد امتناعه عن السداد لقرار سابق من مركز التحكيم الرياضي.
وقررت الانضباط الاعتماد على فقرة رابعة تتضمن حسم النقاط في حال لم يسدد خلال 30 يوماً، فيما أشار إلى أن النصر قد يخضع لقرار مماثل من الانضباط في حال لم يلتزم بسداد الغرامة المالية الصادرة بحقه.
وأوضح أن تطبيق قرار حسم النقاط على نادي الاتحاد في حال لم يلتزم بسداد الغرامات سيكون الموسم المقبل وليس الموسم الحالي، بحسب الزميلة "الشرق الأوسط".
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد هددت نادي الاتحاد، أمس، بحسم 6 نقاط، في حال عدم التزامه بتنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال 30 يوماً من صدور القرار.