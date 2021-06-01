نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تطبيق حسم النقاط على الاتحاد الموسم المقبل

منذ 8 دقائق
1296
تطبيق حسم النقاط على الاتحاد الموسم المقبل

طلال الغامدي (صدى):
أوضح مصدر مطلع في اتحاد الكرة أن تهديد لجنة الانضباط بحسم 6 نقاط من رصيد نادي الاتحاد بعد امتناعه عن السداد لقرار سابق من مركز التحكيم الرياضي.

وقررت الانضباط الاعتماد على فقرة رابعة تتضمن حسم النقاط في حال لم يسدد خلال 30 يوماً، فيما أشار إلى أن النصر قد يخضع لقرار مماثل من الانضباط في حال لم يلتزم بسداد الغرامة المالية الصادرة بحقه.

وأوضح أن تطبيق قرار حسم النقاط على نادي الاتحاد في حال لم يلتزم بسداد الغرامات سيكون الموسم المقبل وليس الموسم الحالي، بحسب الزميلة "الشرق الأوسط".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد هددت نادي الاتحاد، أمس، بحسم 6 نقاط، في حال عدم التزامه بتنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال 30 يوماً من صدور القرار.

 

لجنة الانضباط
نادي النصر
نادي الاتحاد
اتحاد الكرة
حسم النقاط

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راي
لانه اخذ امتياز بتبعيه ولاسقاطات على الانديه المنافسه للفريق المدلل,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
عمر قللي
احس الي علقوا يتحامرون ما اتوقع يشاهدون المباراة بعيونهم خاصة الطواقي متحمسين اكثر من الخدم. للمعلومية الخدم نازلين مشحونين وجالسين ضرب وزحلقه ونرفزه والحكم...
عمر قللي
احس الي علقوا يتحامرون ما اتوقع يشاهدون المباراة بعيونهم خاصة الطواقي متحمسين اكثر من الخدم. للمعلومية الخدم نازلين مشحونين وجالسين ضرب وزحلقه ونرفزه والحكم...
عمر قللي
احس الي علقوا يتحامرون ما اتوقع يشاهدون المباراة بعيونهم خاصة الطواقي متحمسين اكثر من الخدم. للمعلومية الخدم نازلين مشحونين وجالسين ضرب وزحلقه ونرفزه والحكم...

أخر الأخبار

وزير الطاقة: تطعيمات كورونا ستعيد التوازن لأسواق النفط
وزير الطاقة: تطعيمات كورونا ستعيد التوازن لأسواق النفط
منذ دقيقة 1043
"هواوي" تطلق إصدارها الثاني من نظام التشغيل هارموني
"هواوي" تطلق إصدارها الثاني من نظام التشغيل هارموني
منذ 8 دقائق 1198
تطبيق حسم النقاط على الاتحاد الموسم المقبل
تطبيق حسم النقاط على الاتحاد الموسم المقبل
منذ 8 دقائق 1296
طريقة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية آليا
طريقة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية آليا
منذ 14 دقيقة 1311
بالفيديو .. القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وسلب وافدين في مكة
بالفيديو .. القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وسلب وافدين في مكة
منذ 21 دقيقة 1391
الكشف عن الوجهة الجديد للإعلامي وليد الفراج
الكشف عن الوجهة الجديد للإعلامي وليد الفراج
منذ 25 دقيقة 2013
بالفيديو.. الشيخ «السليمان» يوضح حكم الصلاة بالحذاء
بالفيديو.. الشيخ «السليمان» يوضح حكم الصلاة بالحذاء
منذ 27 دقيقة 1624
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش و(23.7) طنّاً من القات بـ " الشرقية " و " جازان "
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش و(23.7) طنّاً من القات بـ " الشرقية " و " جازان "
منذ 31 دقيقة 1390
أول تعليق "رسمي" على اتهام عون بعلمه بتهريب الأموال من مطار الحريري
أول تعليق "رسمي" على اتهام عون بعلمه بتهريب الأموال من مطار الحريري
منذ 33 دقيقة 1627
من اخطر الطرق في العالم
من اخطر الطرق في العالم
منذ 52 دقيقة 524