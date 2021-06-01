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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش و(23.7) طنّاً من القات بـ " الشرقية " و " جازان "

منذ 31 دقيقة
1390
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش و(23.7) طنّاً من القات بـ " الشرقية " و " جازان "

الرياض (صدى):
صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني بأنه تم -بتوفيق الله- إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من القات المخدر.

وأوضح العقيد القريني أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهما ، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.

المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

راي
لانه اخذ امتياز بتبعيه ولاسقاطات على الانديه المنافسه للفريق المدلل,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
عمر قللي
احس الي علقوا يتحامرون ما اتوقع يشاهدون المباراة بعيونهم خاصة الطواقي متحمسين اكثر من الخدم. للمعلومية الخدم نازلين مشحونين وجالسين ضرب وزحلقه ونرفزه والحكم...
عمر قللي
احس الي علقوا يتحامرون ما اتوقع يشاهدون المباراة بعيونهم خاصة الطواقي متحمسين اكثر من الخدم. للمعلومية الخدم نازلين مشحونين وجالسين ضرب وزحلقه ونرفزه والحكم...
عمر قللي
احس الي علقوا يتحامرون ما اتوقع يشاهدون المباراة بعيونهم خاصة الطواقي متحمسين اكثر من الخدم. للمعلومية الخدم نازلين مشحونين وجالسين ضرب وزحلقه ونرفزه والحكم...

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