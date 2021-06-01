أول تعليق "رسمي" على اتهام عون بعلمه بتهريب الأموال من مطار الحريري

بيروت (صدى):
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا نفى خلاله علم الرئيس ميشال عون المسبق بعمليات تهريب الأموال من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.
وأفاد البيان: لا صحة مطلقاً لما أورده الإعلامي جان عزيز في مقابلة على محطة «الجديد» الأحد الماضي، بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان على علم مسبق بعمليات تهريب الأموال وأرقامها من مطار رفيق الحريري الدولي.
وأضاف البيان أن: " مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تندرج في إطار الحملات المبرمجة التي تستهدف رئاسة الجمهورية لأسباب لم تعد خافية على أحد والتي لا طائل منها."