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شاب يسترجع هاتفه بعد سقوطه في بحيرة بالمغناطيس

منذ 3 ساعات
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شاب يسترجع هاتفه بعد سقوطه في بحيرة بالمغناطيس

برلين (صدى):
تمكن شخص ألماني في مدينة برلين، من استرجاع هاتفه عقب سقوطه في بحيرة باستخدام حلقة صيد مغناطيسية لاسترجاع هاتف iPhone 12 Pro من البحيرة.

وجذب الهاتف بفضل ميزة MagSafe، وهي عبارة عن حلقة مغناطيسية قوية مدمجة في الخلف حول ملف الشحن اللاسلكي في سلسلة iPhone 12.

وقال صديقه إن " قد أسقط هاتف iPhone 12 Pro عن غير قصد في بحيرة يبلغ عمقها 3 أقدام، ولم يتمكن من العثور على الهاتف الذى علق في الوحل“.

وأضاف ريدل: ”قمنا بابتكار مادة مغناطيسية لربطها بقضيب الصيد، ثم تم إدخال القضيب المغناطيسي في البحيرة بحثا عن الهاتف.. نجحنا في استعادة الهاتف بعد ملامسته بالحلقة المغناطيسية

واكتشف أن الجهاز لا يزال يعمل، وبطاريته لا تزال ممتلئة تقريبا حتى بعد قضاء عدة ساعات في الماء،

 

برلين
ألمانيا
ايفون
بحيرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128585
منذ 10 دقائق
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.. لا اصدق ..

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رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
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