مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
واوضحت المجموعة أن الوظائف المتوفرة هي :
1- مساعد مدير مطبخ.
2- طاهي مبتدئ.
3- طباخ تجهيز.
4- عضو فريق.
5- مشرف مطعم.
6- مقدم طعام.
7- إستقبال زبائن.
واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويجيد الغة الانجليزية، مشيرة إلى ان التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء،ويمكن أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد)
[email protected]