نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة بالرياض

منذ 4 ساعات
1972
مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمدينة الرياض في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

واوضحت المجموعة أن الوظائف المتوفرة هي :

1- مساعد مدير مطبخ.

2- طاهي مبتدئ.

3- طباخ تجهيز.

4- عضو فريق.

5- مشرف مطعم.

6- مقدم طعام.

7- إستقبال زبائن.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويجيد الغة الانجليزية، مشيرة إلى ان التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء،ويمكن أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد)

[email protected]

الرياض
وظائف شاغرة
مدينة الرياض
الوظائف المتوفرة
مجموعة الشايع الدولية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
افضل جهاز جوال بعد تجربتي للعديد من الماركات
د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
ارحب ارحب

أخر الأخبار

الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
منذ دقيقة 1020
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
منذ 3 دقائق 1045
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
منذ 5 دقائق 119
مغربية معصبه من زوجها
مغربية معصبه من زوجها
منذ 15 دقيقة 235
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
منذ 15 دقيقة 209
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
منذ 16 دقيقة 240
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
منذ 33 دقيقة 1815
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
منذ 45 دقيقة 1527
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
منذ ساعة 1744
موظفة في موقف لا تحسد عليه
موظفة في موقف لا تحسد عليه
منذ ساعة 400