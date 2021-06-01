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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

منذ 36 دقيقة
1696
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 19/10/1442هـ، 1548 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وتحرير 80 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ " كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، أمس، 18 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، داعية الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

 

 

المنطقة الشرقية
أمانة المنطقة الشرقية
الأسواق
جولة رقابية
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
لويحقف كأس العالم للأندية
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوعبدالله
خطوه ايجابيه وبداية تصحيح
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوريتال
والله ماعندك ماعندجدتى قماشه

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