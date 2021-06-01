لاعب ليفربول لزميله: حتى زوجتي لا تنظر إليّ هكذا (صورة)

وكالات (صدى):
مازح لاعب خط وسط فريق ليفربول، جوردان هندرسون، زميله في الفريق وفي منتخب إنجلترا، ترينت ألكسندر أرنولد، وشبهه بزوجته بعد ظهورهما سويًا في صورة طريفة.
وكشف هندرسون، عن صورة مشتركة للاعبين التقطت لهما في المعسكر التدريبي لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل انطلاق كأس أوروبا يورو 2020، معلقًا عليها:"حتى زوجتي لا تنظر إلى هكذا".
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الإنجليزي يلعب مبارياته في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعبه الشهير "ويمبلي" ضد كرواتيا في 13 يونيو، وإسكتلندا في 18 منه، وجمهورية تشيكيا في 22، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.