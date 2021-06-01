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تفاصيل مروعة لمقتل رجل على يد عشيق زوجته

منذ 4 ساعات
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تفاصيل مروعة لمقتل رجل على يد عشيق زوجته

دمشق (صدى):
شهدت سوريا جريمة مروعة نتج عنها مقتل رجل على يد عشيق زوجته، والذي أعد خطة معها لتنفيذ الجريمة والاستحواذ على ثروة الضحية بالاتفاق مع زوجته.

وعثر أحد الأشخاص على جثة رجل مصابا ببضع طعنات بسكين في رقبته داخل منزله، فيما تم إسعاف زوجته إلى مستشفى خاص بعد إصابتها ببضع طعنات، حيث ادعت دخول 6 أشخاص مجهولين إلى المنزل وقتل زوجها ومحاولة قتلها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي.

واتضح بعد التحقيق معها أن هناك علاقة غرامية بين الزوجة وقريبها وأنها اتفقت معه على الحصول على ثروة زوجها بأي وسيلة، واتفقت عبر تطبيق واتساب على ذلك، فأعلمها أنه سيحضر برفقة شخصين آخرين لسرقة المبالغ المالية وقتل زوجها.

وكشفت التحقيقات، آنه أثناء خروج الزوج من منزله لأداء صلاة الفجر، دخل القريب برفقة شخص آخر إلى المنزل، وأعلم الزوجة أن هناك شخصا ثالثا يراقب زوجها، وعند عودة الزوج قام بإدخاله بالقوة إلى إحدى الغرف، ووضع قطعة قماش على فم الزوجة وكبل يديها برباط بلاستيكي.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك فتح الخزنة وسرق محتوياتها، ثم اقتاد الزوج إلى الحمام وقتله، وطعن الزوجة بضع طعنات في جسدها ووضع رأسها بوعاء ماء بعد أن رماها على الأرض في محاولة لإبعاد الشبهات عنها.

 

سوريا
حادث
جريمة
قتل
زوج

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
فلم داعشي رهيب كلاسيك
عبودي
عبودي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله
لايضيع دمه عند الله
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128590
منذ ساعة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5062
منذ 10 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
افضل جهاز جوال بعد تجربتي للعديد من الماركات
د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
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