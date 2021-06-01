نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أبرز المواقف التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبدالعزيز

منذ 51 دقيقة
1891
أبرز المواقف التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبدالعزيز

علي القحطاني (صدى):
في مثلا هذا توفي الإمام عبد الرحمن الفيصل، قبل 93 عامًا، وتحديدًا في يوم 1/ 6/ 1928 - الموافق 13/ 12/ 1346هـ، عن عمر يناهز 78 عامًا.

وذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز في كتابه «ملامح إنسانية من سيرة الملك عبد العزيز» وعدد من الكُتاب الآخرين، أمثلة عديدة من مواقف الإمام عبدالرحمن بنجله الملك عبدالعزيز،

ومن أبرز هذه المواقف أنه عندما نجح الملك عبدالعزيز في استرداد الرياض، عاد والده إلى المملكة قادمَا من الكويت، فأعلن الملك عبدالعزيز حينها البيعة لوالده في الجامع الكبير بالرياض، إلا أن الأخير نهض معلنا البيعة لابنه حاكمًا للبلاد لثقته به.

وكان لم يسمح لأحد بالمشي في الغرفة العلوية للغرفة التي كان يتواجد فيها والده بالقصر، مؤكداً أنه لا يقبل لنفسه أو لغيره بأن يسير فوق رأس والده.

وكشف المؤخرون عن موقف إنسانسي خلال فترة الحج، حيث شعر الإمام عبدالرحمن بالإعياء في آخر أشواط الطواف، فقرر الملك عبدالعزيز حمله بنفسه؛ ليتم بقية الشوط دون أن يترك ذلك لرجاله.

الرياض
المملكة
الملك عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الإمام عبد الرحمن الفيصل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فيصل
لويحقف كأس العالم للأندية
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوعبدالله
خطوه ايجابيه وبداية تصحيح
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوريتال
والله ماعندك ماعندجدتى قماشه

أخر الأخبار

سكان المملكة يتخطون الـ 35 مليون نسمة
سكان المملكة يتخطون الـ 35 مليون نسمة
منذ 16 دقيقة 1458
وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
منذ 32 دقيقة 1593
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
منذ 36 دقيقة 1687
لاعب ليفربول لزميله: حتى زوجتي لا تنظر إليّ هكذا (صورة)
لاعب ليفربول لزميله: حتى زوجتي لا تنظر إليّ هكذا (صورة)
منذ 42 دقيقة 1918
تفاصيل مروعة لمقتل رجل على يد عشيق زوجته
تفاصيل مروعة لمقتل رجل على يد عشيق زوجته
منذ 46 دقيقة 953
أبرز المواقف التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبدالعزيز
أبرز المواقف التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبدالعزيز
منذ 51 دقيقة 1891
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي
منذ 56 دقيقة 1705
أستراليا تُغري مواطنيها بجوائز لتلقي لقاح كورونا
أستراليا تُغري مواطنيها بجوائز لتلقي لقاح كورونا
منذ ساعة 1578
والد الطفلة التي هزت صورتها العالم يكشف حقيقة تعنيفها وموتها جوعا
والد الطفلة التي هزت صورتها العالم يكشف حقيقة تعنيفها وموتها جوعا
منذ ساعة 1002
رئيس الفيفا يهنيء الهلال بتتويجه بطلًا للدوري
رئيس الفيفا يهنيء الهلال بتتويجه بطلًا للدوري
منذ ساعة 1958