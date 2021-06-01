أمين الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية 

محمد السعران (صدى):
استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الثلاثاء 20/10/1442هـ، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ محمد بن عبد الله المرشد، وذلك بمقر الأمانة.
وفي بداية الاجتماع رحب معاليه برئيس اللجنة العقارية، والوفد المرافق له، مؤكدا دعم الأمانة للجنة الوطنية العقارية والاستثمار في المنطقة، حيث ناقش الطرفان توطيد أوجه التعاون فيما بين اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والأمانة، وتعزيزها، وبحث تسويق فرص الاستثمار البلدي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما تأتي الزيارة لتبادل الخبرات والإحصاءات ضمن برنامج التواصل والتكامل مع اللجان العقارية بالغرف التجارية والصناعية للخطة الاستراتيجية للجنة في دورتها الحالية؛ والتوجه الاستثماري، ومعرفة الاحتياج الفعلي للعقارات بالأنشطة التجارية والسكنية.
وفي نهاية الزيارة أعرب معالي أمين المنطقة الشرقية عن شكره للوفد بالزيارة، مُثمّناً جهود اللجنة، مؤكداً على حرص الأمانة على التعاون فيما بين الجهتين، منوّهاً لموافقته على إنشاء فريق عمل مشترك للتعاون والتنسيق فيما بين الأمانة واللجنة العقارية بغرفة الشرقية؛ لتبادل المعلومات والإحصاءات؛ بهدف إيجاد بيئة مناسبة للمشاريع النوعية بالمنطقة الشرقية، والتعاون في جذب الاستثمارات للمشاريع النوعية.
وقد حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية المهندس معن حريري، ورئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، ونائبه الأستاذ صالح الدوسري، ومن الأمانة وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام العلاقات العامة الاستاذ فالح بن راجس الدوسري.