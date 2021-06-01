أمانة الشرقية تشارك بملتقى الاستثمار الرياضي (الرياضة استثمار المستقبل) غدا

محمد السعران (صدى):
تشارك أمانة المنطقة الشرقية في ملتقى الاستثمار الرياضي بغرفة المنطقة الشرقية، ممثلاً بشباب الأعمال، والذي سينطلق غدا الأربعاء 2/يونيو/2021م، برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في اشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات، وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على الاستثمارات وتعزيز الرياضة وجودة الحياة لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وتأتي مشاركة الأمانة من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات للتعريف بالجهود والاسهامات التي تقدمها الأمانة في صناعة الرياضة وإتاحة العديد من المرافق لممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى المشاريع والفرص والمبادرات الاستثمارية بمجال الرياضات بمختلف أنواعها.
الجدير بالذكر أن الأمانة تعمل من خلال شراكة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع وزارة الرياضة عبر عدة مبادرات الأولى مبادرة ( الرياضة للجميع ) مع أتحاد الرياضة للجميع، حيث تم توقيع عقد استثماري في حديقة سلسبيل بالدمام لتكون باكورة هذه الشراكة عبر تفعيلها بالأنشطة الرياضية، وكذلك العمل جاري بشكل متسارع بالشراكة مع اتحاد الرياضات البحرية والغوص لإطلاق باكورة هذه الشراكة بمركز ومنصة للرياضات البحرية والغوص بالمنطقة الشرقية بمفهوم احترافي يتماشى مع المعايير البيئية وهذه المبادرات تمهد للمزيد من المشاريع الرياضية الرائدة.
والأمانة قامت بطرح العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية عبر المراكز والاندية والصالات والساحات الرياضية بمختلف مدن ومحافظات الشرقية، بالإضافة إلى المدن الترفيهية التي تحتضن مجموعة من الرياضات المتنوعة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتنوعة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي (فرص) والتطبيق الذكي فرص عبر الرابط: