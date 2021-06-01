نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بمنطقة تبوك ويكرم الموظفين المتميزين

منذ 13 ساعة
1554
وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بمنطقة تبوك ويكرم الموظفين المتميزين

بدر الحارثي (صدى):
وقف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أعمال فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، مطلعاً على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

وتفقد القصبي أعمال الفرع بحضور معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، وعدد من قيادات الوزارة .

كما كرم مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحث الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

منطقة تبوك
القصبي
وزير التجارة
تكريم
الموظفين المتميزين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
عبدالرحمن
افضل جهاز جوال بعد تجربتي للعديد من الماركات
د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
ارحب ارحب

أخر الأخبار

الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
الشباب يصل إلى مفاوضات متقدمة لضم هتان باهبري
منذ دقيقة 1013
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل
منذ 3 دقائق 1042
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
بالفيديو.. متهم يهرب من داخل دورية الشرطة بإحدى مناطق الكويت
منذ 5 دقائق 112
مغربية معصبه من زوجها
مغربية معصبه من زوجها
منذ 14 دقيقة 234
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
نشرة الأخبار الرئيسية عام 1988 م
منذ 15 دقيقة 205
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
هندي مسوي غرفة هندسية عبقرية
منذ 15 دقيقة 240
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
الاتحاد الآسيوي يغرم النصر ومدربه "مينيز"
منذ 32 دقيقة 1800
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
مخالفات عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لـ " الضوضاء " تتراوح من 3 إلى 10 آلاف ريال
منذ 44 دقيقة 1527
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
شاهد .. غوميز يبدي فرحته بكأس الدوري ويُغرد بفيديو لـ"أسد شامخ" يعتلي قمة
منذ ساعة 1735
موظفة في موقف لا تحسد عليه
موظفة في موقف لا تحسد عليه
منذ ساعة 398