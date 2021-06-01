أستراليا تُغري مواطنيها بجوائز لتلقي لقاح كورونا

كانبرا (صدى):
تدخلت شركة الطيران الأسترالية «كوانتاس» لتشجيع الجميع على أخذ لقاح كورونا عارضة جوائز على متلقي اللقاح في محاولة لرفع معدل المناعة الجماعية، البالغ حاليًا نحو 2%، والسماح للشركة بالعودة إلى العمل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألآن جويس "سنقدم عشر جوائز ضخمة، واحدة على الأقل لكل ولاية وإقليم حيث يمكن أن تحصل عائلة مؤلفة من أربعة أفراد على سفر غير محدود عبر شبكة كوانتاس وجيت ستار إلى أي وجهة ضمن نطاق الشبكة لمدة عام".
وأضاف: نحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في انطلاق حملة التحصين، وستكون الجوائز بأثر رجعي وستشمل الأشخاص الذي تلقوا اللقاح من قبل وستنطبق على الأشخاص الذين سيتلقون لقاحًا حتى نهاية العام 2021.
وتابع : أعطي سكان هونغ كونغ المترددون سببًا يساوي مليون دولار ليشمروا عن سواعدهم. يقدم تجار العقارات الأثرياء في سوق الإسكان الأكثر كلفة في العالم، شقة جديدة ضمن يانصيب اللقاح.