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أستراليا تُغري مواطنيها بجوائز لتلقي لقاح كورونا

منذ ساعة
1578
أستراليا تُغري مواطنيها بجوائز لتلقي لقاح كورونا

كانبرا (صدى):
تدخلت شركة الطيران الأسترالية «كوانتاس» لتشجيع الجميع على أخذ لقاح كورونا عارضة جوائز على متلقي اللقاح في محاولة لرفع معدل المناعة الجماعية، البالغ حاليًا نحو 2%، والسماح للشركة بالعودة إلى العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألآن جويس "سنقدم عشر جوائز ضخمة، واحدة على الأقل لكل ولاية وإقليم حيث يمكن أن تحصل عائلة مؤلفة من أربعة أفراد على سفر غير محدود عبر شبكة كوانتاس وجيت ستار إلى أي وجهة ضمن نطاق الشبكة لمدة عام".

وأضاف: نحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في انطلاق حملة التحصين، وستكون الجوائز بأثر رجعي وستشمل الأشخاص الذي تلقوا اللقاح من قبل وستنطبق على الأشخاص الذين سيتلقون لقاحًا حتى نهاية العام 2021.

وتابع : أعطي سكان هونغ كونغ المترددون سببًا يساوي مليون دولار ليشمروا عن سواعدهم. يقدم تجار العقارات الأثرياء في سوق الإسكان الأكثر كلفة في العالم، شقة جديدة ضمن يانصيب اللقاح.

 

كورونا
أستراليا
اللقاح
لقاح كورونا
كوانتاس

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
لويحقف كأس العالم للأندية
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوعبدالله
خطوه ايجابيه وبداية تصحيح
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوريتال
والله ماعندك ماعندجدتى قماشه

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