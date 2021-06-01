رئيس الفيفا يهنيء الهلال بتتويجه بطلًا للدوري

ماجد محمد (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.
وأكد رئيس "فيفا" في خطابه أن هذا اللقب يعد نتاجًا للعمل الجاد والالتزام من جانب نادي الهلال لاعبين وإداريين، متمنيًا لهم التوفيق ومواصلة العمل بروح الفريق.
ووجه إنفانتينو الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وإلى منسوبي الاتحاد السعودي على مساهمتهم في تطوير وازدهار كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة.