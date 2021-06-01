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رئيس الفيفا يهنيء الهلال بتتويجه بطلًا للدوري

منذ ساعة
1958
رئيس الفيفا يهنيء الهلال بتتويجه بطلًا للدوري

ماجد محمد (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عبر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وأكد رئيس "فيفا" في خطابه أن هذا اللقب يعد نتاجًا للعمل الجاد والالتزام من جانب نادي الهلال لاعبين وإداريين، متمنيًا لهم التوفيق ومواصلة العمل بروح الفريق.

ووجه إنفانتينو الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وإلى منسوبي الاتحاد السعودي على مساهمتهم في تطوير وازدهار كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة.

الهلال
دوري المحترفين
اتحاد الكرة
رئيس الفيفا

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
لويحقف كأس العالم للأندية
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوعبدالله
خطوه ايجابيه وبداية تصحيح
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوريتال
والله ماعندك ماعندجدتى قماشه

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