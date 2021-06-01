نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزارة الدفاع تعلن بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية لخريجي الثانوية

منذ ساعة
2360
وزارة الدفاع تعلن بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية لخريجي الثانوية

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع عن بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) للالتحاق في الخدمة العسكرية اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه على الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (1442- 1443هـ ) التابعة لوازرة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالالتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

وأكدت على الطلاب بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل.

وظائف
وزارة الدفاع
الكليات العسكرية
الخدمة العسكرية
علوم طبيعية
الدبلومات وظائف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فيصل
لويحقف كأس العالم للأندية
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوعبدالله
خطوه ايجابيه وبداية تصحيح
واطي القواطي
المهم يدور البطولات الضايعه وأتوقع حتى الأشخاص اللي مفقودين رح يطلعهم عراب الخرقه
ابوريتال
والله ماعندك ماعندجدتى قماشه

أخر الأخبار

سكان المملكة يتخطون الـ 35 مليون نسمة
سكان المملكة يتخطون الـ 35 مليون نسمة
منذ 16 دقيقة 1451
وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
منذ 31 دقيقة 1590
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
منذ 35 دقيقة 1684
لاعب ليفربول لزميله: حتى زوجتي لا تنظر إليّ هكذا (صورة)
لاعب ليفربول لزميله: حتى زوجتي لا تنظر إليّ هكذا (صورة)
منذ 41 دقيقة 1918
تفاصيل مروعة لمقتل رجل على يد عشيق زوجته
تفاصيل مروعة لمقتل رجل على يد عشيق زوجته
منذ 46 دقيقة 953
أبرز المواقف التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبدالعزيز
أبرز المواقف التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل وابنه الملك عبدالعزيز
منذ 51 دقيقة 1879
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي
منذ 56 دقيقة 1705
أستراليا تُغري مواطنيها بجوائز لتلقي لقاح كورونا
أستراليا تُغري مواطنيها بجوائز لتلقي لقاح كورونا
منذ ساعة 1577
والد الطفلة التي هزت صورتها العالم يكشف حقيقة تعنيفها وموتها جوعا
والد الطفلة التي هزت صورتها العالم يكشف حقيقة تعنيفها وموتها جوعا
منذ ساعة 993
رئيس الفيفا يهنيء الهلال بتتويجه بطلًا للدوري
رئيس الفيفا يهنيء الهلال بتتويجه بطلًا للدوري
منذ ساعة 1956