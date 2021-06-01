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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

منذ 10 دقائق
1191
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين في كل من مناطق الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والحدود الشمالية.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الباحة
الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
المساجد
فيروس كورونا
المصلين

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تسيف الحال،!! صار الأمر حسب الجو والمزاج، عجبي.
واحد منصف
عجيب قل عدد الاجانب في السعودية لكن الحوالات تزيد لعل السبب ان عددهم قليل لكن زادت رواتبهم اضعاف كثيرة جدا فالعامل براتب الف اصبح...
واحد منصف
حال المراة في امريكا انها تعذب من الزوج ثم لايعاقب ولو تم القبض عليه فعقوبته سجن شهر او ربما العفو لحالته الصحية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو ابراهيم
سبحانك يارب اخذو الدوري والى الان يتابعون اخبار العالمي كبير الرياض ويخافون ما ادري ليش ممكن لانه قاهرهم وحارقهم

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