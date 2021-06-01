بالصور.. ريماك تعلن عن أحدث إصدارتها بتصميم الأضواء الزرقاء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة ريماك المتخصصة في انتاج السيارات الخارقة و صاحبة الأداء التنافسي، عن أحدث إصدارتها الجديدة والذي يحمل علامتها التجارية، من خلال تصميم بالأضواء الزرقاء،.
وكشف مقطع الفيديو عن الموعد الرسمي لانطلاق ريماك، و هو اليوم الموافق 1 يونيو 2021.
و من المقرر أن يحمل هذا الموعد العديد من المعلومات القوية حول تلك الاطلالة الفريدة، و التي من المتوقع أن تحمل لقب جديد على عكس الاسم الرائج سي تو، مع باقة من القدرات الفنية الأخرى.
وكانت ريماك قد كشفت في وقت سابق عن النسخة الاختبارية في معرض جنيف الدولي، و التي كانت تسمد قوتها من محرك قوي يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 1.888 حصان، و 2300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 412 كيلومتر/ساعة.