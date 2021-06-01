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بالصور.. ريماك تعلن عن أحدث إصدارتها بتصميم الأضواء الزرقاء

منذ يوم
2176
بالصور.. ريماك تعلن عن أحدث إصدارتها بتصميم الأضواء الزرقاء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة ريماك المتخصصة في انتاج السيارات الخارقة و صاحبة الأداء التنافسي، عن أحدث إصدارتها الجديدة والذي يحمل علامتها التجارية، من خلال تصميم بالأضواء الزرقاء،.

وكشف مقطع الفيديو عن الموعد الرسمي لانطلاق ريماك، و هو اليوم الموافق 1 يونيو 2021.

و من المقرر أن يحمل هذا الموعد العديد من المعلومات القوية حول تلك الاطلالة الفريدة، و التي من المتوقع أن تحمل لقب جديد على عكس الاسم الرائج سي تو، مع باقة من القدرات الفنية الأخرى.

وكانت ريماك قد كشفت في وقت سابق عن النسخة الاختبارية في معرض جنيف الدولي، و التي كانت تسمد قوتها من محرك قوي يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 1.888 حصان، و 2300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 412 كيلومتر/ساعة.

السيارات
ريماك
الأضواء الزرقاء
السيارات الخارقة

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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