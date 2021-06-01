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جونز بعد رحيله عن النصر: نجاح جديد يُضاف والمسيرة لم تنتهِ

منذ 15 دقيقة
1487
جونز بعد رحيله عن النصر: نجاح جديد يُضاف والمسيرة لم تنتهِ

ماجد محمد (صدى):
أعرب الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر، الذي قررت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، بعدم تمديد التعاقد معه رسميا، عن فخره بالفترة التي قضاها مع الفريق.

ورد براد جونز عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" على توجيه النصر الشكر له على الفترة التي قضاها معه؛ حيث كتب الحارس الأسترالي: "نجاح جديد يضاف إليه.. ولكن المسيرة لم تنته بعد" .

وكان النصر قد أعلن رسميا رحيل خمسة نجوم من الفريق، هم براد جونز، والبرازيلي مايكون، يحيى الشهري، وعبد العزيز الدوسري، فضلًا عن عدم تفعيل بند شراء رائد الغامدي.

 

النصر
دوري المحترفين
تعاقدات
براد جونز
مسلي آل معمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تسيف الحال،!! صار الأمر حسب الجو والمزاج، عجبي.
واحد منصف
عجيب قل عدد الاجانب في السعودية لكن الحوالات تزيد لعل السبب ان عددهم قليل لكن زادت رواتبهم اضعاف كثيرة جدا فالعامل براتب الف اصبح...
واحد منصف
حال المراة في امريكا انها تعذب من الزوج ثم لايعاقب ولو تم القبض عليه فعقوبته سجن شهر او ربما العفو لحالته الصحية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو ابراهيم
سبحانك يارب اخذو الدوري والى الان يتابعون اخبار العالمي كبير الرياض ويخافون ما ادري ليش ممكن لانه قاهرهم وحارقهم

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