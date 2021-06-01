جونز بعد رحيله عن النصر: نجاح جديد يُضاف والمسيرة لم تنتهِ

ماجد محمد (صدى):
أعرب الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر، الذي قررت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، بعدم تمديد التعاقد معه رسميا، عن فخره بالفترة التي قضاها مع الفريق.
ورد براد جونز عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" على توجيه النصر الشكر له على الفترة التي قضاها معه؛ حيث كتب الحارس الأسترالي: "نجاح جديد يضاف إليه.. ولكن المسيرة لم تنته بعد" .
وكان النصر قد أعلن رسميا رحيل خمسة نجوم من الفريق، هم براد جونز، والبرازيلي مايكون، يحيى الشهري، وعبد العزيز الدوسري، فضلًا عن عدم تفعيل بند شراء رائد الغامدي.