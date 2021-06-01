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رئيس الفيصلي يكشف فرز 20 ملفًا بشأن المدربين خلال الأيام القادمة

منذ 30 دقيقة
1645
رئيس الفيصلي يكشف فرز 20 ملفًا بشأن المدربين خلال الأيام القادمة

ماجد محمد (صدى):
صرح رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، إن النادي سيفرز خلال الأيام المقبلة 20 ملفًا متعلقة بالمدربين، لاختيار واحد منهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث سيختار 4 مدربين بصفة مبدئية.

وأوضح فهد المدلج أن ذلك على أن يتم بعد ذلك الاستقرار على المدرب الذي سيتولى مهام تدريب الفريق وتجهيزه للموسم الرياضي المقبل، بعدما فضل مدرب الفريق الأول، بريكليس شاموسكا، الرحيل لقيادة فريق الشباب.

وكان شاموسكا قد قاد الفيصلي لإحراز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمشاركة بالبطولة الآسيوية لأول مرة بتاريخ النادي، وتقديم مستويات رائعة خلال المواسم الثلاثة الماضية.

الفيصلي
دوري المحترفين
مدربين
فهد المدلج
شاموسكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تسيف الحال،!! صار الأمر حسب الجو والمزاج، عجبي.
واحد منصف
عجيب قل عدد الاجانب في السعودية لكن الحوالات تزيد لعل السبب ان عددهم قليل لكن زادت رواتبهم اضعاف كثيرة جدا فالعامل براتب الف اصبح...
واحد منصف
حال المراة في امريكا انها تعذب من الزوج ثم لايعاقب ولو تم القبض عليه فعقوبته سجن شهر او ربما العفو لحالته الصحية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو ابراهيم
سبحانك يارب اخذو الدوري والى الان يتابعون اخبار العالمي كبير الرياض ويخافون ما ادري ليش ممكن لانه قاهرهم وحارقهم

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