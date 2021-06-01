رئيس الفيصلي يكشف فرز 20 ملفًا بشأن المدربين خلال الأيام القادمة

ماجد محمد (صدى):
صرح رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، إن النادي سيفرز خلال الأيام المقبلة 20 ملفًا متعلقة بالمدربين، لاختيار واحد منهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث سيختار 4 مدربين بصفة مبدئية.
وأوضح فهد المدلج أن ذلك على أن يتم بعد ذلك الاستقرار على المدرب الذي سيتولى مهام تدريب الفريق وتجهيزه للموسم الرياضي المقبل، بعدما فضل مدرب الفريق الأول، بريكليس شاموسكا، الرحيل لقيادة فريق الشباب.
وكان شاموسكا قد قاد الفيصلي لإحراز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمشاركة بالبطولة الآسيوية لأول مرة بتاريخ النادي، وتقديم مستويات رائعة خلال المواسم الثلاثة الماضية.