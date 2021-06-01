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ضبط شخصين لإلقائهما مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة

منذ 45 دقيقة
1767
ضبط شخصين لإلقائهما مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة

جدة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مخالفَين لنظام البيئة يفرغان مياه الصرف غير المعالجة في وسط بيئي بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم ضبط صهريجي صرف يعمل عليهما مقيمان من الجنسية الأريتيرية وتعود ملكيتهما لمواطن، ويتم تفريغ حمولتهما في موقع يستخدم كمشتل للنباتات.

وأضاف المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، مبينًا أن عقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو تصريفها في أي وسط بيئي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

محافظة جدة
مخالفين
مياه الصرف
القوات الخاصة للأمن البيئي
المركز الوطني للرقابة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128570
منذ 5 دقائق
شوفوا شغلكم مع المخالفين ، ادبوهم زين ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تسيف الحال،!! صار الأمر حسب الجو والمزاج، عجبي.
واحد منصف
عجيب قل عدد الاجانب في السعودية لكن الحوالات تزيد لعل السبب ان عددهم قليل لكن زادت رواتبهم اضعاف كثيرة جدا فالعامل براتب الف اصبح...
واحد منصف
حال المراة في امريكا انها تعذب من الزوج ثم لايعاقب ولو تم القبض عليه فعقوبته سجن شهر او ربما العفو لحالته الصحية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو ابراهيم
سبحانك يارب اخذو الدوري والى الان يتابعون اخبار العالمي كبير الرياض ويخافون ما ادري ليش ممكن لانه قاهرهم وحارقهم

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