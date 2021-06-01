نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الشيخ «السند» يوضح حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين

منذ ساعة
1951
بالفيديو.. الشيخ «السند» يوضح حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين

الرياض (صدى):
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، أمس الاثنين، حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين.

وقال الشيخ عبدالرحمن السند، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك" على قناة "رسالة"، أن الله عز وجل قال: "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وهذا يقصد به استطاعة بدنية ومالية.

وأكد "السند" أن الاستطاعة المالية تعني أن يكون لدى المسلم المال الكافي لذهابه إلى الحج أو العمرة وحتى عودته، مضيفًا أنه في حال لم يملك المال اللازم، فلا يجوز أن يتكفل الآخرون بتكلفة الحج أو العمرة، سواء كان ذلك في صورة هبة أو صدقة، كما لفت إلى أنه حال عرض عليه أحد الأشخاص إعطاءه المال لذلك، فيجوز خروجه للحج أو العمرة بهذه الأموال.

فتاوى
الحج والعمرة
السند
يستفتونك
عبدالرحمن السند

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128570
منذ 8 دقائق
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تسيف الحال،!! صار الأمر حسب الجو والمزاج، عجبي.
واحد منصف
عجيب قل عدد الاجانب في السعودية لكن الحوالات تزيد لعل السبب ان عددهم قليل لكن زادت رواتبهم اضعاف كثيرة جدا فالعامل براتب الف اصبح...
واحد منصف
حال المراة في امريكا انها تعذب من الزوج ثم لايعاقب ولو تم القبض عليه فعقوبته سجن شهر او ربما العفو لحالته الصحية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو ابراهيم
سبحانك يارب اخذو الدوري والى الان يتابعون اخبار العالمي كبير الرياض ويخافون ما ادري ليش ممكن لانه قاهرهم وحارقهم

أخر الأخبار

أول تعليق من ريال مدريد تجاه رسالة زيدان
أول تعليق من ريال مدريد تجاه رسالة زيدان
منذ 5 دقائق 1071
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق
منذ 10 دقائق 1182
جونز بعد رحيله عن النصر: نجاح جديد يُضاف والمسيرة لم تنتهِ
جونز بعد رحيله عن النصر: نجاح جديد يُضاف والمسيرة لم تنتهِ
منذ 15 دقيقة 1478
بالصور.. ريماك تعلن عن أحدث إصدارتها بتصميم الأضواء الزرقاء
بالصور.. ريماك تعلن عن أحدث إصدارتها بتصميم الأضواء الزرقاء
منذ 20 دقيقة 1206
جامعة حائل تشترط التحصين لدخول مرافقها
جامعة حائل تشترط التحصين لدخول مرافقها
منذ 25 دقيقة 1447
رئيس الفيصلي يكشف فرز 20 ملفًا بشأن المدربين خلال الأيام القادمة
رئيس الفيصلي يكشف فرز 20 ملفًا بشأن المدربين خلال الأيام القادمة
منذ 29 دقيقة 1640
الصبار يمنع ظهور الشيب المبكر للشعر
الصبار يمنع ظهور الشيب المبكر للشعر
منذ 34 دقيقة 1474
بالفيديو.. استشاري: طلبات النساء شبه مستحيله في التجميل
بالفيديو.. استشاري: طلبات النساء شبه مستحيله في التجميل
منذ 40 دقيقة 1467
ضبط شخصين لإلقائهما مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة
ضبط شخصين لإلقائهما مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة
منذ 45 دقيقة 1766
بالفيديو.. الشيخ «السند» يوضح حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين
بالفيديو.. الشيخ «السند» يوضح حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين
منذ ساعة 1951