بالفيديو.. والد بلقيس عن انفصالها: لسنا معقدين والزواج قسمة ونصيب

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان البحريني أحمد فتحي، والد النجمة بلقيس عن حضوره خصيصاً إلى أبو ظبي من أجل الاحتفال بيوم ميلاد حفيده تركي، ابن بلقيس.
وقال أحمد فتحي في حديث مع برنامج "ET بالعربي" أنه سعيذ بحفل الميلاد الجميل الذي تم تجهيزه للطفل، كاشفاً أنه قدّم له "بيانو" كهدية من أجل تحضيره ليصبح فناناً في المستقبل، لافتًا إلى أن سبب غياب والد الطفل سلطان بن عبد اللطيف عن الحفل هو سفره خارج البلاد.
وأكد والد بلقيس أن والد حفيده تواصل مع ابنه وأرسل إليه هدية عبارة عن سيارة، معلقًا على طلاق ابنته: "هذه الأمور يحدّدها الأشخاص المعنيون بها فقط، وأنها في يد بلقيس وزوجها، وفي النهاية الزواج قسمة ونصيب ونحن معاصرون ولسنا معقّدين ونترك هذا الأمر لبلقيس وسلطان".
وشدد على دعمه لابنته بشكل كامل، وقد غرس فيها منذ صغرها الالتزام وهضم التراث العربي، وهو أحد أسرار نجاحها، مؤكدًا على أن بلقيس حريصة على استشارته في كل أعمالها الفنية قبل تقديمها.