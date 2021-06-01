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أكثر من 399 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول 

منذ 14 ساعة
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أكثر من 399 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول 

بدر الحارثي (صدى):
كشف تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من مراكز الرعاية الصحية الأولية للربع الأول من العام 2021، بلغ 399,733 مستفيد.

وبينت إحصائيات الإدارة التنفيذية للتميز في صحة المجتمع بأن عدد مستفيدي عيادة التثقيف الصحي 12,087 مستفيد، فيما بلغ عدد 9,552 مستفيد من العيادات التخصصية المرجعية، وبلغ فحص اللياقة الطبية لما قبل التوظيف 6,212 مستفيد، كما بلغ عدد مستفيدي خدمات الرعاية الصحية المنزلية 1692 مستفيد، و 605 مستفيد من خدمة العلاج الطبيعي من خلال الرعاية المنزلية، حيث بلغت عدد الزيارات المنزلية 8,962 زيارة؛ لتقديم مختلف الخدمات والرعاية الصحية لهم.

كما بلغ عدد مستفيدي العيادات التخصصية المرجعية 1,858 مستفيد لعيادة الصحة النفسية، و 1,350 للطب الباطني، و 1,275 لعيادة النساء والولادة، و 1,133 مستفيد من عيادة العظام، و 991 مستفيد من الأشعة التلفزيونية للنساء والولادة، و 747 مستفيد من العلاج الطبيعي، و 714 لعيادة الأنف والأذن والحنجرة، فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة الجلدية 673، و 397 مستفيد من عيادة الأطفال، و 291 مستفيد من طب العيون، كما بلغ عدد مستفيدي الجراحة العامة 95 مستفيد، و 28 مستفيد من عيادات المسالك البولية.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الأول أنه في إطار الجهود لمواجهة جائحة كورونا والتوسع في مراكز تقديم اللقاحات للتصدي له، إلا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشهد مشاريع تطويرية مستمرة من خلال افتتاح مختلف العيادات التخصصية المرجعية، بالإضافة إلى عيادات الاستشارات الدوائية، وتعمل على توفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتُسهم في تمكين الوصول للرعاية الصحية بكل يُسر وسهولة.

الصحة
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رااايق
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عبدالرحمن
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د محمد ماجد بخش
أتعرفون ما عدو الرياضة إنه محمود
د محمد ماجد بخش
ارحب ارحب

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