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ترقية " الحربي " إلى درجة بروفيسور في تعليم الرياضيات

منذ 16 ساعة
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ترقية " الحربي " إلى درجة بروفيسور في تعليم الرياضيات

محمد السعران (صدى):
صدر قرار المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بالموافقة على ترقية الدكتور محمد بن صنت الحربي إلى درجة استاذ " بروفيسور " في تعليم الرياضيات ، بعد أن قدم احدى عشر بحثًا ( مفردا ومشتركا ) منها بحثين منشورين في مجلات عالمية ISI والاخرى في مجلات دولية وعربية وخليجية ومحلية.

وجاءت الابحاث في مجال الاختبارات الدولية (TIMMS,PISA) ، ومهارات القرن الحادي والعشرين ، والممارسات التدريسية واستراتيجيات التدريس ، وأ. د. الحربي يعمل حاليا عضو هئية التدريس في قسم المناهج بكلية التربية ، وعضو العديد من اللجان بالقسم والكلية ، وعضو العديد من الجمعيات العلمية ، وسبق وان عمل مستشارًا في وزارة التعليم مشرفا عاما على ادارة متابعة المبتعثين ، ثم مديرًا لعدد من مبادرات التحول الوطني ومديرا لمكتب المبادرات بوكالة الاداء التعليمي ثم بوكالة التعليم بوزارة التعليم.

كما عمل متعاونا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوا في فريق كتابة معايير مجال تعليم الرياضيات ورئيس الفريق الفرعي لتضمين الابعاد المشتركة في مناهج الرياضيات.

ويعد البروفيسور الحربي من الكفاءات المتميزة والخبيرة في مجال تعليم الرياضيات. تهانينا للبروفيسور الحربي

جامعة الملك سعود
ترقية
الحربي
تعليم الرياضيات
محمد بن صنت الحربي

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أحدث التعليقات

رااايق
حريم *** هههههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
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